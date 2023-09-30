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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde icazet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, hafızlığın çok hayırlı ve güzel bir iş olduğunu söyledi.

Öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Balcı, şunları kaydetti:

"Zor bir işi yapmışsınız, başarmışsınız. Çünkü hafız olmak azim, sabır, mücadele isteyen hayırlı ve güzel bir iş. Bunun için hepinizi tebrik ediyorum. Emeği geçen hocalarınızı, annelerinizi, babalarınızı, Diyanet teşkilatındaki arkadaşlarımızı kutluyorum. 130 yataklı hafızlık kursunun temelini attık. İnşallah 80 yataklı bir tane de Başkale'de yapacağız.

Diyanet Gençlik Merkezi'nin temelini attık. 4-6 yaş Kur'an kursunu bitirdik. Belki Türkiye'de bir ilk. Bütün camilere kütüphane kurduk. Camilerin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Tekrar kalpten hepinizi kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin."

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 270 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

Törene, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, imamlar, öğreticiler ve aileleri katıldı.

Kaynak:AA