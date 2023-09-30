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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Ağustos ayında ihracatın %23,5 artarak 1,7 milyon dolar, ithalat %20,1 artarak 1,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş, Bitlis'te ihracat artarken, Hakkâri'de ise azaldı. Yine Van ve Hakkâri'de ithalat atarken, Muş ve Bitlis'te ise azaldı. Van'da ihracat %23,5 artarak 1,7 milyon dolar, ithalat %20,1 artarak 1,6 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %39,2 artarak 26,6 milyon dolar, ithalat %54,8 azalarak 13,5 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat %8,7 artarak 0,04 milyon dolar, ithalat %26,0 azalarak 0,08 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %37,1 azalarak 6,7 milyon dolar, ithalat %47, artarak 12,1 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

TÜİK'in verilerine göre TRB2 bölgesinde yer alan Van, Muş, Bitlis ihracat artarken, Hakkari'de ise azaldı. İthalat ise Van ve Hakkari'de artış gösterirken, Bitlis ve Muş'ta ise azaldı. Van'da Temmuz ayında ihracat %69,3 artarak 2,1 milyon dolar, ithalat %375,2 artarak 3,0 milyon dolar olurken, Ağustos ayında ise Van'da ihracat %23,5 artarak 1,7 milyon dolar, ithalat %20,1 artarak 1,6 milyon dolar oldu.

Muş'ta Temmuz ayında, ihracat %46,6 artarak 12,4 milyon dolar, ithalat %38,7 azalarak 11,9 milyon dolar olurken, Ağustos ayında ise ihracat %39,2 artarak 26,6 milyon dolar, ithalat %54,8 azalarak 13,5 milyon dolar oldu. Bitlis'te Temmuz ayında ise, ihracat %39,4 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %89,3 azalarak 0,02 milyon dolar olurken, Ağustos ayında ise, ihracat %8,7 artarak 0,04 milyon dolar, ithalat %26,0 azalarak 0,08 milyon dolar oldu.

Hakkâri'de Temmuz ayında ihracat %80,3 artarak 12,5 milyon dolar, ithalat %83,4 artarak 13,6 milyon dolar olurken, Ağustos ayında ise Hakkari'de ihracat %37,1 azalarak 6,7 milyon dolar, ithalat %47, artarak 12,1 milyon dolar oldu.

AĞUSTOS AYINDA İHRACAT %1,6 ARTTI, İTHALAT %6,9 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat %6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolar, ithalat %3,4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %0,7, İTHALAT %0,9 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ağustos ayında %0,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan, 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %0,9 artarak 21 milyar 454 milyon dolardan, 21 milyar 655 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,8 artarak 41 milyar 382 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA %23,1 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan, 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında %65,4 iken, 2023 Ağustos ayında %71,4'e yükseldi.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %11,9 artarak 73 milyar 535 milyon dolardan, 82 milyar 304 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ağustos döneminde %69,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,7'ye geriledi.

AĞUSTOS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,4 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

AĞUSTOS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %71,4 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Ağustos ayında ara mallarının payı %71,4, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %13,7 oldu. İthalatta, 2023 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı %73,8, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %12,3 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 323 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 91 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 63 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,4'ünü oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 159 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 810 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 99 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 20 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 7 milyar 738 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,0'ını oluşturdu.

Van bölge gazetesi