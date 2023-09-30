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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle kesilecek olan enerji, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden verilecek.

İşte bugün kesintinin yapılacağı mahalleler;

Çatak ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Su Geldi, Konalga, Dokuzdam , Sırmalı Mahalleleri Ve Bunlara Bağlı Tanrıverdi, Şıvgınlı, Yukarı Uşak, Yolgeçen, Dönemeç, Şapur, Beğendik, Küllüce, Dursunlar Ve Gelincik Mezraları, Dokuzdam Baz İstasyonu, Sırmalı Baz İstasyonu, Küllüce Telekom Gsm Civarı.

Çaldıran ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Yaykılıç, Alikelle, İsmailbaba, Yukarı Dikme, Beydoğan Mahalleleri Ve Buna Bağlı Aşağı Çilli, Yukarı Çilli Mezraları. 09.00 – 13.00 saatleri arasında ise Beyazıt Ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri.

Gevaş ilçesinde 11.00 – 15.00 saatleri arasında Hasbey, Değirmitaş, Hişet, Dereağzı, Elmalı, Karşıyaka, Göründü, Altınsaç, Atalan, Dağyöre, Pınarbaşı, Yemişlik, Kazanç, Koçak, Yoldöndü, Dilmetaş, Kuşluk, Timar, Aydınocak, Dokuzağaç, Kurultu, Yuva, İkizler, Uysal, Yanıkçay, Güzelkonak, Kayalar, Bağlama, İnköy, Selimiye Mahalleleri.

İpekyolu Mahallesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Ağzıkara, Yatıksırt, Yukarı Güneyce, Aşağı Güneyce, Dibekli Mahalleleri, Karşıyaka Mahallesi, Rahman Yolu Caddesi, Rahman Yolu 1.2.3.4. Sokaklar, Fırat Sokak, Gazi Osman 11,12,13. Sokaklar, Hacı Fikret 1. Sokak, Bal Sokak, Yeni, Kevenli, Karşıyaka Mahalleleri Ve Buna Bağlı Sokaklarda…