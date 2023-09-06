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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomideki yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'ın tanıtımı gerçekleşti. Programda hiçbir sorunun görmezden gelinmediğini belirten Erdoğan'ın enflasyon ve faiz mesajları dikkat çekti. Erdoğan program döneminde ekonomik büyümeden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

OVP toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ardından sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Dünkü sel felaketlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm kurumlarımız baskınlardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımız için yoğun bir şekilde çalışıyor.

OVP'nin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ediyorum. Fikirleriyle katkı sunan iş dünyasına, meselk örgütlerine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

"SEÇİM SONRASI TÜM BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKTI"

Katılım düzeyi ve rekabet seviyesi itibariyle dünya siyaset literatürüne geçen son seçimleri hamd olsun tam bir demokratik olgunluk içinde tamamladık. Tüm belirsizlikler ortadan kalktı. Halkımız güven ve istikrar dedi. Daha önce enerji kaybettiren krizlerin hiçbiri yaşanmadı.

Ekonomideki kurmay kadromuzu seçimlerden bir hafta sonra kurduk. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarından kurtulmayan durumlarını ise içimiz acıyarak izliyoruz. Birileri hala iç çekişmelerden kafasını kaldıramazken biz işimizi yapıyor, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz.

Zor bir denklemde krizleri ülkemiz için fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Biz Türkiye için en doğrusunu yapmanın amacındayız. Ülkemizin faydasına olacak her öneriyi değerlendirmeye hazırız. Muhalefetin de hatalarından ders alarak OVPgibi ülkemizin hayrına olan işlerde bize destek vermelerini bekliyoruz.

"FİYAT KÖPÜĞÜ İNMEYE BAŞLADI"

Turizmde önceki seneye göre çok daha iyi bir sezon geçiriyoruz. Dünyada son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon doğal olarak bizim de sorunumuzdur. Enflasyonla mücadele enerji fiyatlarında hayata geçirdiğimiz sübvansiyonlar ve kira artışlarına tavan fiyatı uygulamamızın yanı sıra birtakım ilave tedbirler aldık. Fırsatçılara ve açgözlülere yönelik denetimlerimiz artarak devam ediyor. Kimi sektörlerde oluşan fiyat köpüğünün indiğine ve piyasanın dengeyi bulmaya başladığına şahit oluyoruz.

"HÜKÜMET OLARAK OVP'YE DESTEĞİMİZ TAM"

Katılımcı bir anlayışla hazırlanan OVP bu mücadelemizde bizlere destek verecek. Program ayrıca 2024-2026 döneminde Türk ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası teşkil edecek. OVP ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ekonomik perspektifini de yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmış oluyoruz. OVP'nin ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamasını diliyorum. Hükümet olarak OVP'ye desteğimiz tam.

Programımızda hiçbir sorunu görmezden gelmedik. Yeni programda yapısal dönüşümlere özel bir başlık açtık. Temel konuları bir takvim ile programın önemli bir parçasına dönüştürdük. Büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı ve finansal istikrara, afet yönetiminden kamu maliyesiyle iş ve yatırım ortamında 7 temel alanda öncelikli reform adımlarını belirledik.

"SIKI PARA POLİTİKASININ DESTEĞİYLE ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Program döneminde ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yüksek değerli yatırımların önünü açıp finansmanını kolaylaştırarak sağlıklı ve kaliteli büyümeyi sağlayacağız. Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz.

Program döneminin tamamında yaklaşık 3 trilyon lira kaynak deprem bölgesi için kullanılmış olacak. Bu kaynakla afetzedelerimizin konut ihtiyacını hızla giderirken zarar gören tarım ve sanayi alanlarıyla tüm altyapı ayağa kalkacak.

Dengeli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmek önceliğimiz. Enflasyonla mücadele sürecini destekleyici çerçevede yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 oranında büyümeyi hedefliyoruz.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTECEĞİZ"

Dönem sonunda tarihimizde ilk kez 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelir ile yüksek gelir grubu ülkeler arasında girmeyi öngörüyoruz.

Orta vadede bir taraftan tek haneli enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası izlerken diğer taraftan vatandaşlarımızın alım gücünü yükselteceğiz.

ATAŞEHİR FİNANS MERKEZİ ENERJİ HUB'INA DÖNÜŞÜYOR

Ataşehir'de şu andaki İstanbul Finans Merkezi'ni aynı zamanda bizim enerji hub'ımız haline getireceğiz. Burada doğal gaz da bütün madenler de değerlendirmesi yapılacak. Dünya buradan bunları takip edecek. Bizim finans merkezimizin içerisinde aynı zamanda enerji, doğal gaz da olacak, maden de olacak, enerjinin bütün ürünleri nelerse hepsinin pazarlamasının yapıldığı bir yer olacak.

"ENFLASYONU GÜNDEMDEN KALDIRACAĞIZ"

Orta Vadeli Programda uygulayacağımız politika sepetiyle, enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız.

Soçi ziyaretimizde 500 bin ton domates sadece Rusya'ya göndermiş olduk. Aramızdaki dayanışmanın nereden nereye vardığını göstermesi bakımından bu çok önemli.

Yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracağız.

"KKM GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ"

Kur Korumalı Mevduat sistemimiz görevini yerine getirmiş, kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağlamıştır. TL mevduatlara dönüşmesi yolunu açacağız. MB yeni şartlara göre güncelleyeceğimiz yatırım taahhütlü avans kredisiyle para politikasının gerektirdiği duruşundan taviz vermeden yatırımlarımızı destekleyecek.

İstanbul Finans Merkezi projemiz meyvelerini vermeye başlayacak. Hizmet ihracatımızı artıracak ve ülkemize döviz girmesini sağlayacağız.

Temel vergi kanunlarında yatırımcı dostu, sade, anlaşılır ve adil bir vergi sistemi oluşturmaya yönelik düzenlemeler yapacağız.

Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız.

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli iş modellerinde mevzuat düzenlemeleri yapacağız.

Turizm ve taşımacılık gibi döviz kazandırıcı hizmet ticaretini destekleyeceğiz. AB ile ticaretimize yeni bir boyut kazandırmak üzere Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

Bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirerek, doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz.

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda burada yer alan tedbirler daha ayrıntılı ele alınacak. Meclis'imize sunacağımız 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi'ne yönelik ödenek teklif tavanları belirledik. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra 2024'te uygulamayı hedeflediğimiz tüm çalışmaları hızla başlatacağız.

Ekim ayında Meclis’e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız.

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