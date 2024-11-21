Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir kanun teklifi, hem otomotiv sektörünü canlandırmayı hem de trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Teklifler, 25 yaşını aşmış araç sahiplerine ÖTV'siz yeni araç alım imkânı, şoför esnafı için ÖTV ve KDV'den muaf ticari araç alımı, ağır hasarlı araçların trafikten tamamen çekilmesi gibi düzenlemeleri içeriyor.

KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLECEK?

Kanun teklifine göre, 25 yaşını aşmış araçlarını geri dönüşüme teslim eden araç sahipleri, Türkiye'de üretilmiş bir aracı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden alabilecek. Bu düzenleme, eski araçların ekonomiye yeniden kazandırılmasını, ithalatın azaltılmasını ve çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlıyor.

Teklif gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonu aşmış durumdadır. Bu araçların önemli bir kısmı yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçlardan oluşmaktadır. Bu araçların geri dönüşüme verilmesi hem çevreye hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır."

ŞOFÖR ESNAFINA ÖTV VE KDV'SİZ ARAÇ İMKÂNI

Geçimini tek bir araçla sağlayan şoför esnafına yönelik olarak hazırlanan düzenleme, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa önemli bir vergi avantajı sağlıyor. Şoförler, yeni alacakları araçlarda 10 yıl ticari faaliyet şartıyla ÖTV ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulacak.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan şoför esnafına yönelik düzenlemede gerekçede, ticari araçların daha hızlı yıprandığı ve bakım masraflarının esnaf için büyük bir külfet oluşturduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Şoför esnafı, ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni araç alımında büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu düzenleme, esnafın yükünü hafifletecek ve daha güvenli taşımacılık yapılmasını sağlayacaktır."

AĞIR HASARLI ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ

Trafik kazası ya da doğal afetler sonucu ağır hasar görmüş araçların yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması da teklif edilen düzenlemeler arasında. Bu hükme uymayanlara 500 bin TL para cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu araçların yalnızca hurda veya yedek parça olarak satılabileceği belirtiliyor.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından Meclis'e sunulan teklifte, güvenlik riski oluşturan ağır hasarlı araçlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Ağır hasarlı araçların onarımı sırasında yapılan basit hileler, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu araçların yeniden trafiğe çıkarılmasının önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından zorunludur."