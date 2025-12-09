Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karar ile otellere kimlik düzenlemesi getirildi...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerin "T.C. Kimlik Belgesi fotokopisinin" kaydedilmesi hakkında ilke kararı Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, otellerde kimlik fotokopisi alınması yönündeki uygulama tamamen kaldırıldı.

KİMLİK FOTOKOPİSİ ÇEKİLİP SAKLANIYORDU

Türkiye'de otellerde konaklamak isteyenlerden kayıt işlemleri için ilk olarak T.C. Kimlik Belgesi isteniyor, fotokopisi çekilip saklanıyordu.

Ayrıca otel müşterileri, kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilmek üzere kamunun sistemine işleniyordu.

Böylece araması olan kişiler otellerden alınıp ifadeleri ve gerekirse gözaltı süreçleri başlıyordu.

ARTIK ALINMAYACAK

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu yeni bir ilke karar aldı ve otel, motel, han, pansiyon, bekar odası, günübirlik kiralık daireler, resmi konaklama yerleri gibi turizm ve otelcilik alanında hizmet veren yerlerde, veri sorumluları tarafından konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi alamayacak.

İMHA EDİLECEK

İlke karar gereğince, kararın yayımlanmasından önce konaklama amacıyla hizmet alan ilgili kişilere ait T.C. Kimlik Belgesi fotokopilerini kayıt altına alan veri sorumluları, bu nitelikteki belgeleri imha edecek.