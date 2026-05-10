Van iş dünyasının önemli isimlerinden ASKON Van Şube Başkanı Osman Çiçekel, yaklaşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimleri öncesinde, rekabetin ötesinde esnafın ve tüccarın refahına odaklanan anlamlı bir çağrıda bulundu.

Çiçekel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, seçim sürecinin sadece adaylık yarışından ibaret kalmaması gerektiğini belirterek, 12 bin üyeyi doğrudan ilgilendiren ekonomik destek paketleri için adaylara somut bir vizyon sundu.

"Üye Aidat Yükünden Kurtulabiliriz"

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın hayata geçirdiği başarılı uygulamayı örnek gösteren Osman Çiçekel, Van TSO adaylarına şu sözlerle seslendi:

"Değerli Van Ticaret ve Sanayi Odası Adayları; 12.000 aktif üyesi olan bir odanın üyeleri için banka anlaşmaları yapılarak, esnafımız üye aidat yükünden kurtarılabilir. Özel POS oranları alınabilir ve maaşlarını anlaşmalı bankalardan alan çalışanlar için promosyon ödemeleri sağlanabilir."

"Seçim Süreci İyilikte Yarışa Dönüşmeli"

Haberin detaylarında, Çiçekel’in bu önerisinin sadece bir vaat değil, binlerce üye ve çalışan için can suyu niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Seçim atmosferinin karşılıklı yıpratmalar yerine üyeye dokunan projelerle şekillenmesi gerektiğini belirten Çiçekel, bu adımın hem sektörel bir rahatlama yaratacağını hem de seçim sürecinin nezaket çerçevesinde yürümesine katkı sunacağını ifade etti.

Van iş dünyasında büyük yankı uyandıran bu çağrı, "Seçim geçer, esnafın derdi baki kalır" anlayışıyla, adayların projelerini şimdiden bu insani ve ekonomik temeller üzerine kurması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

