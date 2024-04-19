Altının ons fiyatı; Orta Doğu'daki gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarını belirsizliği, merkez bankalarının altın alması nedenleriyle yükselişini sürdürüyor.
Dolar endeksi yeniden 106 seviyesinin üzerine yerleşirken, altının ons fiyatı da Orta Doğu'daki gerilimin güvenli liman arayışlarını desteklemesiyle yüzde 0,2 artışla 2 bin 383 dolardan alıcı buldu.
Ons altın 2 bin 389 dolarda
Ons altın, günün ortasında 2 bin 389 dolara kadar yükseldi.
Altının ons fiyatının artması nedeniyle yurt içindeki serbest piyasada da altının gramı 2 bin 494 liraya çıktı.
Kaynak: ensonhaber