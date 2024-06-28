OnePlus'ın yeni amiral gemisi, Android telefon dünyasında iddialı bir giriş yaparak kullanıcılarına geniş bir performans ve işlevsellik yelpazesi sunuyor.

OnePlus Ace 3 Pro, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile güçlendirilmiş durumda. Bu işlemciye 12GB, 16GB veya 24GB LPDDR5X RAM seçenekleri ve 256GB, 512GB veya 1TB UFS 4.0 depolama seçenekleri eşlik ediyor. Android 14 tabanlı ColorOS 14.1 işletim sistemi ile çalışan cihaz, kullanıcılarına hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

OnePlus Ace 3 Pro'nun öne çıkan diğer özellikleri arasında 6.78 inçlik LTPO AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, 2780×1264 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma ile geliyor. Ayrıca, 4500 nite kadar parlaklık sunan bu ekran, Dolby Vision desteği ile görüntü kalitesini üst seviyeye çıkarıyor.

Kameralar konusunda da iddialı olan OnePlus Ace 3 Pro, 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası bulunuyor.

Donanım açısından güçlü bir performansa sahip olan OnePlus Ace 3 Pro, 6100mAh kapasiteli dev bataryasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile kullanıcılarına kısa sürede şarj olma imkanı sağlıyor.

OnePlus Ace 3 Pro'nun fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş:

12GB RAM + 256GB Depolama: 440 dolar

16GB RAM + 256GB Depolama: 481 dolar

16GB RAM + 512GB Depolama: 522 dolar

24GB RAM + 1TB Depolama: 605 dolar

16GB RAM + 512GB Seramik Kaplama: 550 dolar

24GB RAM + 1TB Seramik Kaplama: 646 dolar

OnePlus Ace 3 Pro, titanyum gümüşü, deri kaplamalı yeşil ve seramik beyazı renk seçenekleri ile sunuluyor. IP65 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor, bu da cihazın dayanıklılığını artırıyor.

OnePlus Ace 3 Pro, hem performansı hem de estetik görünümü ile Android telefon kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor. Sizce OnePlus Ace 3 Pro, diğer amiral gemisi modellerine karşı nasıl bir rekabet içinde olacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

