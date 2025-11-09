Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ekim ayı konaklama istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla Bakanlık belgeli tesislerin illere göre oda ve yatak sayılarını gösteren istatistikler açıklandı. Bu veriler; yatırım belgeli, işletme belgeli ve basit konaklama belgeli tesisleri içeriyor.

Rapordaki bilgilere göre, Türkiye çapında işletme belgeli tesis sayısı 7 bin 932 olarak tespit edildi. Aynı dönemde işletme belgeli oda sayısı 579 bin 52, yatak sayısı ise 1 milyon 216 bin 736 şeklinde kayıtlara geçti.

VAN İKİNCİ SIRADA

2025 yılı Ekim ayında Van’da basit belgeli tesis sayısı, bir önceki aya göre yükselerek 55’ten 59’a çıktı. Aynı zamanda Van’daki bakanlık onaylı bu tesislerde toplam oda sayısı 2 bin 278, yatak sayısı ise 4 bin 706 oldu.

Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bakanlık tarafından işletme belgesi almış 75 tesisle ilk sırada yer alırken, Van 59 tesisle bölgede ikinci sırada bulunuyor.

Aynı dönemde Türkiye genelinde yatırım belgeli 594 tesis bulunurken, bu tesislerde toplam 64 bin 134 oda ve 142 bin 157 yatak kayıtlara geçti. Bu dönemde Van’da ise yatırım belgeli tesis sayısı 11, oda sayısı 557, yatak sayısı ise bin 243 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 13 bin 460, toplam oda sayısı 298 bin 617, yatak sayısı ise 602 bin 770 olarak kaydedildi. Van’da aynı dönemde basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 37, oda sayısı bin 223, yatak sayısı ise 2 bin 446 olarak belirlendi.