- Randevu alırken, randevu tarihinden bir gün önce akşam saat 20.00'ye kadar randevunuza onay vermeniz veya gelemeyeceğinizi bildirmeniz gerekiyor.
- Onaylı randevu sistemine "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi üzerinden erişebilirsiniz.
- Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar, randevunuzu iptal etmek isterseniz "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- Randevunuzu onaylamamış olan kişilerin randevuları sistem tarafından iptal edilecektir.
- Randevunuzu onayladığınız halde randevuya gitmezseniz, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu almanız kısıtlanacaktır. Ancak, Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabileceksiniz.
- Randevunuz onaylandıktan sonra, randevuya gitmenizi engelleyen bir durum oluşursa, randevunuzu 23 Mayıs saat 20.00'ye kadar iptal edebilirsiniz. Bu saate kadar iptal etmeyen ve randevuya gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacaktır. Ancak, yine de sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilirsiniz.
- Randevuların otomatik olarak iptal edildiği durumlarda, boşalan randevular öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecektir. Randevunuzu onaylamamışsanız, saat 20.00'den sonra tekrar randevu alabilirsiniz.
- Onaylı randevu sistemi ile hastalar, hastaneler ve hekimler zamanı daha verimli kullanma imkanına sahip olacaklar. Bu yeni sistemle randevu alırken, randevunuzu onaylamanız veya gelemeyeceğinizi bildirmeniz önemlidir.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi