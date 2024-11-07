Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya "İhracat Seferberliği" programı ile Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı'na katıldı.

İsrail ile ticaretin durdurulduğunu belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin Filistin'e 80 bin tonla dünyada en fazla yardım gönderen ülke konumunda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Her platformda Gazze'deki katliamı gündeme getirdik. Filistin'in her zaman yanındayız.

İSRAİL İLE TİCARET DURDURULDU

Ticaretimizi de biz azaltma çabasına girdik. O zaman ilk 5 ay itibari ile yüzde 34 azaltmıştık. Sonra 9 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hükümeti topladık ve 54 önemli fasılda, 1.109 üründe İsrail'e ihracatı durdurduk. Bu önemli bir fedakarlık bir ülke için. Ondan sonra 3 hafta sonra da ihracatı ve ithalatı tamamen durdurduk.

"FİLİSTİN'DEKİ EKONOMİYİ VE TİCARETİ YAŞATMAK ZORUNDAYIZ"

Oslo Anlaşması ve Paris Anlaşması ile ithalattaki gümrük vergilerini İsrail alır, içinden komisyonunu alır ve Filistin'e geri öder ve Filistin'in en büyük gelir kaynağı budur. Filistin'deki ekonomiyi ve ticareti yaşatmak zorundayız. Filistin'deki dış ticarette kolaylık olsun diye varış yeri İsrail'di. Filistinlerin 6,5 milyarı Türkiye'ye olmak üzere (hurma) 9 milyar dolar ihracatları ve 1,5 milyar ithalatları var.

"İSRAİL'E İTHALAT VE İHRACAT SIFIR"

2 Mayıs'taki ihracat ve ithalat kararından dolayı İsrail çok büyük tepki verdi. 'Lobilere şikayet edeceğiz.' dendi. Biz bunları hiç önemsemedik. Ve bir sonucu da çıkmadı. 2 Mayıs'tan itibaren İsrail' gümrük kodlu ihracat ve ithalat sevkiyatına izin verilmedi. Gelen malları da almadık Türkiye'ye. Şirketler ricada bulundu. Kararımızdan dönmedik. Gazze'nin yeniden imarı başlayana kadar bu kararımız sabit diyoruz. İsrail'e ithalat ve ihracat sıfırdır.

"BU SENE HİZMETLER SEKTÖRÜNDE 112-113 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GELİRİNE ULAŞACAĞIZ"

Bakan Bolat, Türk ürünlerinin oldukça kaliteli olduğunu ve aldığı talebi her geçen gün artırdığını bildirerek, bu görüntünün gelecek adına ümit verici olduğunu dile getirerek, "Bu sene inşallah hizmetler sektöründe 112-113 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşacağız." dedi.

İhracatın hem mal hem hizmet bazında artacağını belirten Bolat, "Avrupa ve ABD'de talebin artacağını öngörüyoruz, burada talep arttığında bizim ihracatımız da buna hemen yanıt verecektir." şeklinde konuştu.