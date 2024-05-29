Süper Lig devlerinin radarına giren genç yetenek, Hollanda basınına verdiği röportajda Avrupa'da oynamayı hayal ettiğini açıkladı. Peki, Oğuz Aydın kimdir? Kaç yaşında, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı?

Oğuz Aydın Kimdir? Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 tarihinde Lahey, Hollanda'da doğdu. 23 yaşındaki yetenekli futbolcu, 1,83 metre boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor. Şu anda Alanyaspor ve Türkiye Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Futbol Kariyeri: Oğuz Aydın, futbol kariyerine 2016 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2018'de as takıma yükselerek ilk profesyonel maçını Eyüpspor'a karşı oynadı. İlk sezonunda 12 lig maçında forma giyen Aydın, Bucaspor’un 3. Lig’e düşmesine tanık oldu.

2018-2019 sezonunda Bucaspor ile 3. Lig'de mücadele eden Aydın, 30 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bucaspor’un ligde kalmasını sağlayamasa da, genç oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Bucaspor 1928: 7 Ağustos 2019'da Bucaspor 1928’e transfer olan Oğuz Aydın, 19 maçta 2 gol attı. 2020-2021 sezonunda Bucaspor 1928 formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta 11 gol ve 3 asistle oynadı ve performansıyla Alanyaspor’un ilgisini çekti.

Alanyaspor: 1 Temmuz 2021'de 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer olan Oğuz Aydın, ilk sezonunda 26 maçta 8 gol ve 1 asistlik performansıyla Süper Lig'de adından söz ettirdi. Alanyaspor’da gösterdiği performans sayesinde A Milli Takım’a da davet edilen Aydın, gelecekte Avrupa’da oynama hedefini dile getirdi.

Milli Takım ve Gelecek Planları: Türkiye U-21 takımında da forma giyen Oğuz Aydın, A Milli Takım’daki performansıyla da dikkat çekiyor. Genç futbolcu, Hollanda basınına verdiği röportajda, "AZ'de oynarken Bucaspor'a yeni gelen bir başkan beni istedi. Türkiye'ye gitmeye karar verdim ve Süper Lig'de oynamak istiyordum. Şimdi hedefim Avrupa’da oynamak." şeklinde konuştu.

Oğuz Aydın'ın geleceği ve transfer süreci büyük bir merakla takip ediliyor. Avrupa devlerinin radarına giren genç yetenek, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için gün sayıyor. Bakalım Oğuz Aydın hangi takımın formasını giyecek?