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2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin görevlendirildikleri illerdeki konaklama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 2023 yılının sonuna kadar konaklama ücretinde yüzde 50 oranında indirim yapılması ve bu süre içinde mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenler için kullandırılması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Uygulama gerek kamuoyunda gerekse öğretmen camiasında olumlu karşılanırken Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen haricindeki eğitim personelinden gelen taleplere de kayıtsız kalmadı.

Yüzde 50 indirim uygulaması devam edecek

Bakan Yusuf Tekin'in bu yöndeki talimatıyla Bakanlığın öğretmenlik harici kadrolarında görev yapan personelin de konaklama ihtiyaçları dikkate alınarak 2024 yılının sonuna kadar daha önce yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan öğretmenler ve diğer tüm Millî Eğitim Bakanlığı personeline sivil misafirlere uygulanan hizmet bedelleri üzerinden kahvaltı hâriç yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullandı:

Geleceğimizi sevgiyle yoğuran kıymetli meslektaşlarıma... Yeni Türkiye'nin sürdürülebilir eğitim sisteminin mimarları olan, toplumun tüm bireylerine dokunan öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın emekleri karşılığında yüklerini hafifleten ve küçük bir teşekkür mahiyetinde imkanlar sunmaya devam ediyoruz.

"Bu kararın öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımızı mutlu edeceğine inanıyorum"

Bu bilinçle, öğretmenevlerimizi tamamen öğretmenlerimiz için ayırarak %50 konaklama indirimi sağlamıştık. Yeni yılda bu desteği Bakanlığımızın tüm mensuplarına (öğretmenler ve diğer kadrolarda çalışan tüm personel) sürdürme kararı aldık. Bu kararın, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımızı mutlu edeceğine inanıyor, eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum.