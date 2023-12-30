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Başvuru şartlarını taşıyan adayların 02/01/2024 - 08/01/2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

Bakım ve Onarım Hizmetleri (Makine Bakım ve Onarım İşleri) 2, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Elektrikçi) 1, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Sıhhi Tesisat İşleri) 1, Marangoz 2, Hayvan Bakıcısı, Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri (Van Kedisi) 2, Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 2, Tarım İşçisi 3, Bahçe Bakım İşçisi 12 olmak üzere toplamda 31 ‘Sürekli İşçi’ alımı yapılacak.

İşe alınacak personeller Van YYÜ il ve ilçe yerleşkelerinde görevlendirilecek.