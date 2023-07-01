Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

45 yıl sonra Van’a gelip geziye katılan mezunlar, Van İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili İhsan Emre Aydın’ı da ziyaret etti. Mezunlar, kaymakam Aydın'dan bir de istekte bulundu.

Van Kız Öğretmen Okulu’nun yerinde yapılan Kent Park’ın adının değiştirilerek kent hafızasına katkı sağlamak düşüncesiyle “Öğretmen Okulu Parkı” yapılmasını isteyen mezunlar, bu isteklerinin kabul edilmesini temenni ettiklerini dile getirdiler.

Söz konusu okulun mezunlarından biri tarafından yapılan açıklamada, "Van’ın tarihini, kültürünü, sosyal demografik özelliklerini bilen bir Vanlı olarak Kent Parka “Öğretmen Okulu Parkı” isimi verilmesinin yerel tarihimize, kültürümüze ve kent hafızamıza katkı sağlayacağı düşüncesiyiz. Öğretmenlerimiz ile Van Kent Park’ı ziyaret ettik ve okulumuz kurucu öğretmenlerinden Hasan Kanver bir konuşma yaptı. Sayın kaymakamımıza misafirperverliği için teşekkür eder, ilgilerini bekleriz" diye kaydetti.