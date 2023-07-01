Milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı'nda hem tatil yaptı hem de kurban ibadetlerini yerine getirdi.

Kurbanlık hayvanlar bayrama sayılı günler kala İstanbul'a getirildi. Yurdun birçok noktasındaki kurban kesim alanları itinayla denetlendi.

Bu süreçte yapılan pazarlıklarla yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Toparlanma telaşı başladı

Bugün ise bayramın son gününde kurulan kurban pazarlarında satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı.

Kurban pazarlarında getirdikleri hayvanları satan besiciler toplanmaya çalışırken, ellerinde bir miktar hayvanı kalan satıcılar da bayramın dördüncü gününde gelecek müşterileri bekledi.

Satılmayanlar geri götürülüyor

Sancaktepe'de kurulan kurban pazarında, belediye ekiplerince çadırların toplanması ve alanın temizlenmesi için çalışma yürütüldü.

Kurban pazarında gezen az sayıdaki vatandaş da satıcılardan küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.

Satılmayan kurbanlıklar ise araçlara yüklenerek geri götürülüyor.

"Büyükbaş hayvan kesimi bitti"

Kurban satış alanındaki çadırları toplayan Murat Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Bayramdan önce kurduğumuz çadırları bugün itibariyle toplamaya başladık. Şu an burada sadece küçükbaş hayvanlar kaldı. Büyükbaş hayvan kesimi bitti. Küçükbaş kesimi de nadir oluyor. Bu akşam itibariyle burada kimse kalmamış olacak. Biz de hızlı bir şekilde burayı temizleyeceğiz. Havan satışları geçen seneye oranla daha düşük ancak çoğunluğu satıldı. Kalan hayvanlar da akşama kadar geri götüreceğiz. AA