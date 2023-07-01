Yurt genelinde yollar bir kez daha kalabalıklaştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili doyasıya yaşandı.

İstanbul'un nüfusu tatil süresince azalırken, tatil beldelerinde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Bugün ise vatandaşlar dönüş yoluna geçti.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatil keyfinin zehir olmaması adına sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. 'Sağ salim vardık' telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın.

İhtiyacınız olduğu anda 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİMİZİ arayabilirsiniz.

Sağlık ekipleri de teyakkuzda

Bu kapsamda tatil sonrası dönüş yolunda meydana gelebilecek kazalara müdahale için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de kentin giriş ve çıkış noktalarında nöbet tutuyor.

Tedbirler kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla mevkisinde hava ambulansı, 112 kara ambulansı, motorize ekip ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeli, jandarma ekipleri ile koordineli bir şekilde konuşlandırıldı.

Ekipler, bayram sonrası trafik akışı normale dönene kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi.