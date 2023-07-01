Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'inci viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan birinin kaza yapması üzerine 18 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor. İHA