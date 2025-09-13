Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK’te Hakan Çelik’le Hafta Sonu programında eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılında hedeflenen yenilikler, teknoloji ve dijitalleşmenin sınıflara yansıması, öğrenci ve öğretmenler için planlanan değişiklikler ile geleceğin eğitim vizyonu masaya yatırıldı.

BAKAN TEKİN’DEN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Kamu Hizmetinde Farkındalık: “İçinde bulunduğumuz kamu sektörünün farklı bir hizmet olduğunun farkındayım. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya çaba harcıyoruz.”

Şeffaf ve Demokratik İletişim: “Nezaket ve demokratik olgunluk içerisinde sorulan bütün soruları cevaplıyoruz.”

Öğretmenlerle İstişare Süreci: “Göreve başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla attığımız her adımı istişare ediyoruz. Bu istişareleri genelgeye dönüştürüp öğretmenlerle paylaşıyoruz.”

Otomatik Kayıt Sistemi: “İlk okula başlayan öğrenciyi herhangi bir talebi olmaksızın evine en yakın okula kaydını otomatik yapıyoruz. Ortaokula gidecek çocuklara da bu kaydı yapıyoruz. Lise de ise sınavla giren arkadaşlar başvurusunu yapıyor ve sınavla okuluna kaydoluyor. Sınavla girmeyen arkadaşlara da adrese dayalı olarak en yakın okula kaydını yapıyoruz. ”

"SİZDEN PARA İSTERLERSE BİZE ŞİKAYET EDİN"

Bakan Tekin, "Okul idaresine gittiği zaman velimiz, zaten kaydınız orda. Sizden orda bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıklı bir açıklaması yok. Çocuk zaten kayıtlı. Sizden para isterlerse bize şikayet edin. Okul müdürlüklerinin bir hesabı yok okul aile birliklerinin banka hesapları var. Veliler okula katkıda bulunmak isteyebilir bunu da sınırlandıramayız" dedi.

"OKUL KAPATMAYA KADAR CEZASI VAR"

Bakan Tekin, "Özel okula çocuğunu gönderen velilerden şunu istihram ediyorum. Bizim ders kitaplarının kullanılmasını lütfen istihram etsinler. Özel okullar da bizim ders kitaplarının kullanılıp kullanılmamasını denetleyecek. Okul kapatmaya kadar cezası var. Özel okullarda devletin verdiği ders kitabının adıyla başka bir kitap satamazlar. Bu yönetmeliğe aykırıdır. Bunu zorunlu olarak satan özel okullara gereğini yine yaparız."

"ÖZEL OKUL EĞİTİM ÜCRETLERİNİ DENETLEYEBİLİYORUZ"

"Özel okul eğitim ücretlerini denetleyebiliyoruz. Kırtasiye, kıyafet ve yemek... Bu işlemleri veliler bankalar üzerinden yaparsa bu konularda fahiş fiyat olup olmadığını denetleyebiliriz."

"SERVİSLER KONUSUNDA ŞİKAYETLER ARTTI"

"Servisler konusunda şikayetler arttı. Ama biz fiyat belirleme konusunda yetkili değiliz. Belediyelerin domine ettiği UKOME servis ücretlerini belirliyor."

"100 ÖĞRENCİDEN 92 TANESİ DEVLET OKULUNA GİDİYOR"

"Ekonomik durumdan bağımsız olarak bütün çocuklarımızı evine en yakın devlet okulu ile ilişkilendiriyoruz. Çocuğumuzu özel okula göndermek bir tercih. Hiçbir okulu özel okula göndermeye mecbur çırakmıyoruz. Yüzde 7'si özel okula gidiyor. Bu çok düşük. 100 öğrenciden 92 tanesi devlet okuluna gidiyor. 6-7'si özel okula gidiyor."

'1 MİLYON TL ÜZERİ EĞİTİM ÜCRETİ ALIYORLAR'

"Türkiye'de 12 bin özel okul var. Özel okullarımızın yarısı 400 bin TL'nin altında ücretle hizmet veriyorlar. Kamuoyunda ise '1 milyon TL üzeri eğitim ücreti alıyorlar' deniliyor. Sadece 82 okul 1 milyon TL üzerinde eğitim alıyor. 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında ücret olan okul sayısı 682. Veliye diyorum ki 'Sevgili kardeşim sen çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin. Ücretlerin çoğu 600 bin TL altında'. Veli diyor ki 'Hayır ben çocuğumu pahalı okullara göndermek istiyorum ama 1 milyon TL de ödemek istemiyorum'.

"BERABER PROJE YÜRÜTÜYORUZ"

"Sürücü ehliyetleri ile ilgili uluslararsı standartları yakaladık. Trafik konusunda hassasiyeti olan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Beraber proje yürütüyoruz. LGS konusu kurultayı iptal edilen partinin gündemi değiştirme çabasıydı. Bizim açımızdan konu kapandı. Keşke ana muhalefet partisi çocuklar üzerinden siyaset yapmasa."

"4+4+4 İLE ORTADAN KALKTI"

"Kesintisiz eğitim dayatması 4+4+4 ile ortadan kalktı. Ortalama okullaşma seviyesi OECD ortalamasının üzerine çıktı. Gittiğimiz her yerde 12 yıllık eğitimin yüksek olduğu şikayetleri bize geldi. Toplumun büyük bir kesimi 12 yıllık eğitimin yüksek olduğunu ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Benim görüşüm de öyle. Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı ve farklı şekilde erişebiliyorlar. Bu tartışma sadece bizde değil dünyanın her yerinde yapılıyor."

"98'E KADAR ÇIKTI"

"Kız çocuklarının eğitime katılmasında yüzde 98'e kadar çıktı. Sadece kız çocuk değil bütün çocuklar eğitime başlasın diyoruz. Kız çocuklarımız için tüm tedbirleri alıyoruz. Bizi toplum farklı eleştiriyor. Ancak orta öğretimde çocuğunu karma eğitime vermek istemeyenler için seçenekler sunuyoruz. Okul müdürleri ve yardımcılarının eğitimi ve göreve başlamasını milli eğitim akademileri üzerinden yapıyoruz. "

ÖĞRETMEN ATAMASINDA 'MÜLAKAT' UYARISI

"Bu yıl son mülakatları yaptık mülakatlar bitti. Mülakatlara itiraz eden kişilere tavsiyem hemen itiraz dilekçesi versinler. Ben dahil mülakatı yapan kişiler önceden bilinmiyor Önlemlere rağmen haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"