Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi'nin iş birliğiyle ODTÜ'de 11'inci Zeka ve Yetenek Kongresi düzenlendi. Kongreye katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ODTÜ Eğitim Fakültesi binasındaki zeka ve yetenek atölyelerini ziyaret etti. Atölyeleri gezerek öğrencilerin ve öğretmenlerin yürüttüğü projelere ilişkin bilgi alan Bakan Tekin, gençlere yönelik gerçekleştirilecek zeka ve yetenek projelerinin öğrencilerin geleceğine umut olacağını ve onların gelişimine büyük katkı sunacağını belirtti.

Kaynak: DHA