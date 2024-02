İpekyolu HEM Müdürü Arık, Halk Eğitim Merkezlerinin asli görevi olan yaygın eğitimi ifa etmenin yanında, sağladığı iş imkanlarıyla Van’da ki istihdam sorununun çözümüne de büyük oranda katkı sağladıklarını ifade etti.

TALEBİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Kent ekonomisine ve istihdama bulundukları katkılarla bir nevi İŞKUR görevi gördüklerini söyleyen Arık, “Okullarını bitirip iş bulamayan çok fazla gencimiz var. En azından onları burada istihdam edebiliyor olmak bizi mutlu ediyor. Gençlerimizin, buraya gelince gözlerinin içi gülüyor çünkü burada iyi diyebileceğimiz koşullarda çalışıyorlar. Bu yüzden gururluyuz” dedi.

Arık, “İpekyolu HEM aracılığıyla maaş alan bin 300 civarında usta öğreticimiz var. Buna rağmen müzik alanında o kadar çok talep var ki bu alanda hala usta öğretici arayışındayız. Keza beden eğitimi alanında da usta öğretici bulmakta güçlük çekiyoruz. Burası okulu bitiren öğrencilere ek gelir ya da tam zamanlı bir işten alabilecekleri miktarlarda gelir elde edebilmelerini sağlayan bir kapı.” ifadelerini kullandı.

“KURSİYERLERİMİZ ALDIKLARI EĞİTİM SAYESİNDE İŞ BULUYOR”

Yalnızca usta öğreticilerin değil kursiyerlerin de istihdamına katkı sağladıklarını dile getiren Arık, “Usta öğreticilerimizi istihdam ediyor olmanın yanında, kursiyerlerimiz de kurslarımızda edindikleri donanımlar sayesinde farklı alanlarda gelir elde edebiliyor. Örneğin el sanatları alanında yapılanlar internet aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılarak kursiyerlerimiz tarafından satılabiliyor. Kursiyerlerimiz özellikle kurslarımızda yapılan el emeği ürünleri çeşitli yerlerde satma şansına erişebiliyorlar” dedi.

Arık, “Ya da kuaförlük kurslarını başarıyla bitirerek aldıkları sertifika ile kuaför dükkanı açan kişiler var. Keza yine okul öncesi öğretmeni usta öğreticilerimizin vermiş olduğu kurslar var, bu kursları bitiren kişiler özel anaokullarında bakıcı ablalık yapabiliyor” sözlerini kullandı.

Bu kursların çok fazla kişiye katkısı olduğunu düşünen İpekyolu Hem Müdürü Şahin Arık, “Keza yine buradaki kurslarda eğitim aldıktan sonra, belli bir alanda 785 saatlik kurs belgesi olan kişiler mesleki eğitim merkezinde sınava girip kurs belgesi alabiliyor ve sonrasında o alanda ders verebiliyor. Daha önce İŞKUR bağlantılı kurslarda ise kurs bitiminde kursiyere istihdam garantisi veriliyordu” şeklinde konuştu.

HEM SERTİFİKALARI HER KAPIYI AÇIYOR

Arık, “Belediyeler ve üniversiteler kimi kadrolarında gerek duyduğu alanlarda HEM sertifikası talep edebiliyor. Bu kimi zaman aşçılık kimi zaman bahçıvanlık gibi farklı alanlarda olabiliyor. Kurslarımızı bitirenler tekstil fabrikalarında rahatlıkla iş bulabiliyor. Yani hemen her yerde buradan edinilen beceriler kursiyerlerimizin kolayca istihdam edilebilmesini sağlıyor olabilir” dedi.

HEM tarafından verilen sertifikaların her kurum ve kuruluşta karşılık bulduğunu ifade eden Arık, “Buranın kursiyerler açısından avantajı şu ki; HEM’in vermiş olduğu sertifikalar her kurumda geçerli. Emsallerinin her alanda geçerliliği yokken HEM’lerden alınan sertifikalar her kurumda geçerliliğini koruyor” diye kaydetti.