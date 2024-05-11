Gaddar'ın 17. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı! Başrollerini Çağatay Ulusoy ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dizi, Korkut'un öldüğüne inanılırken beklenmedik bir şekilde geri dönüşüyle şaşırtıcı bir gelişme sunuyor. Dağhan ve Müdür'ün örgütü çökertme çabalarıyla ilgili yaşanan gelişmeler, dizinin heyecanını artırıyor.

bölüm fragmanında, Aydan'ın Dağhan'dan ayrılması ve yaşanan gerginliklerin ardından olaylar daha da karmaşık bir hal alıyor. Korkut'un Leyla'dan istekleri ve Arif'in evine yapılan saldırı gibi önemli olaylar, dizinin hikayesini derinleştiriyor.

Gaddar'ın yeni bölümü 17 Mayıs Cuma akşamı Now TV'de izleyicilerle buluşacak.