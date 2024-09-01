Non-Hodgkin Lenfoma Nedir?

Non-Hodgkin lenfoma, lenfatik sistemin kanseridir ve lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde büyümesiyle karakterizedir. Bu tür lenfoma, Hodgkin lenfomasından farklı olarak, daha çeşitli alt türlere sahiptir ve çeşitli hücre tiplerinden kaynaklanabilir.

Belirtileri

Non-Hodgkin lenfoma belirtileri şunları içerebilir:

Ağrısız şişlikler (lenf bezlerinde)

Gece terlemeleri

Aşırı yorgunluk

İştah kaybı

Kilo kaybı

Ateş

Nedenleri

Kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörleri şunlardır:

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Viral enfeksiyonlar (örneğin, HIV, Epstein-Barr virüsü)

Genetik faktörler

Uzun süreli kimyasal maruziyet

Tanı ve Tedavi

Tanı genellikle biyopsi, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri ile konur. Tedavi seçenekleri ise kanserin tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Yaygın tedavi yöntemleri arasında kemoterapi, radyoterapi ve bazen immünoterapiler yer alır.

Non-Hodgkin lenfoma, erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilir. Bu nedenle belirtiler gözlemlendiğinde bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.