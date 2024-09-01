Non-Hodgkin Lenfoma Nedir?
Non-Hodgkin lenfoma, lenfatik sistemin kanseridir ve lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde büyümesiyle karakterizedir. Bu tür lenfoma, Hodgkin lenfomasından farklı olarak, daha çeşitli alt türlere sahiptir ve çeşitli hücre tiplerinden kaynaklanabilir.
Belirtileri
Non-Hodgkin lenfoma belirtileri şunları içerebilir:
Ağrısız şişlikler (lenf bezlerinde)
Gece terlemeleri
Aşırı yorgunluk
İştah kaybı
Kilo kaybı
Ateş
Nedenleri
Kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörleri şunlardır:
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Viral enfeksiyonlar (örneğin, HIV, Epstein-Barr virüsü)
Genetik faktörler
Uzun süreli kimyasal maruziyet
Tanı ve Tedavi
Tanı genellikle biyopsi, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri ile konur. Tedavi seçenekleri ise kanserin tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Yaygın tedavi yöntemleri arasında kemoterapi, radyoterapi ve bazen immünoterapiler yer alır.
Non-Hodgkin lenfoma, erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilir. Bu nedenle belirtiler gözlemlendiğinde bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.