Gürüz, yazılı açıklamasında, nisanda ülke geneli yaş meyve sebze ihracatında önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Sektörün nisanda 279 bin 88 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğinin bilgisini paylaşan Gürüz, söz konusu dönemde en çok domates, biber ve limon ihraç edildiğini ifade etti.

Gürüz, dış satımda ülkeler bazında ortaya çıkan verilere değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, nisan ayında 211 milyon 494 bin dolar yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Yılın dördüncü ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke 45 milyon 64 bin dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 36 milyon 524 bin dolarla Romanya ikinci sırada, 24 milyon 955 bin dolarla Ukrayna üçüncü sırada izledi. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en dikkat çekici artışları Kuveyt, Irak ve Gürcistan pazarlarında yakaladık. Kuveyt'e yüzde 910 artışla 1 milyon 333 bin dolar, Irak'a yüzde 129 artışla 19 milyon 636 bin dolar, Gürcistan'a yüzde 113 artışla 6 milyon 353 bin dolar ihracat gerçekleştirdik."