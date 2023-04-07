Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası 3 Mart itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmişti. O tarihten sonra yaklaşık 1.6 milyon vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) emeklilik başvurusu yaptı. İşlemleri tamamlanan vatandaşlara nisan ayı farkları da yatmaya başladı. Birçok vatandaş sosyal medya hesaplarından yatan farkları paylaşmaya başladı.

Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan’dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK’dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağkur’lular ise 25 Nisan’a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. EYT’li emeklilerin yaptığı paylaşımlara göre yatan fark kök maaş üzerinden yatırılıyor. Paylaşımlara göre yatan maaş farkları ek ödemeyle 3 bin-3 bin 500 lira civarında.

MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödeme alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. E-Devlet’te ‘diğer emeklilik işlemleri’ bölümünden ‘emekli günlük ödeme kısmı’ sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün. Maaş ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken SGK’ya bildirilen banka hesabına yatırılıyor. Maaş bağlama işlemi bitene hem fark hem de diğer hakları yatacak. Yani başvuru tarihi itibarıyla haklar baki.

Nisan'da ödeme tarihleri itibarıyla en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıktı. Yine bayram ikramiyesi 1.100 liradan 2 bin liraya yükseldi. Nisan maaşları da başvuru esnasında verilen tahsis numarasına göre 17-25 Nisan tarihleri arasında yatacaktı. Fakat 21 Nisan Ramazan Bayramı başlangıcı olduğundan ödemeler de erkene çekildi. SSK’lılar maaş ve ikramiyelerini 14-16 Nisan’da, Bağkur’lular 17-18 Nisan’da, memur emeklileri de 19 Nisan’da çekecek.

BANKA PROMOSYONU

Emekli olmaya hak kazanan EYT’li ilk maaşını bu ay itibarıyla çekmeye başlayacak. Emekli olanlar 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt ederse, banka promosyonu da alacak. Bankalar geçen yıl emeklilere ödediği promosyonda önemli artışlar yaptı. Bu tutar da emekli maaş tutarına göre 7-10 bin lira arasında.

Ortalama 3 bin 500 lira maaş farkı ve 7 bin liralık promosyonu baz alırsak, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira ve 2 bin liralık ikramiyeye göre de EYT’li emeklinin cebine bu ay en az 20 bin lira girecek. Maaşı mayısta bağlananlar bu haklarına ek olarak mayıs maaşını da alacak. Takip eden aylarda da önceki dönem alacaklar eklenerek hesap yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI

EYT’den emeklilik hakkıyla işten ayrılanlara veya çıktı-girdi yapılanlara kıdem tazminatı da ödeniyor. Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF destekli kredi de sağlanmıştı. Bu kredi direkt kıdem tazminatına hak kazanan EYT’linin hesabına aktarılıyor.

Son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Kıdem tazminatının alt limitini asgari ücret belirliyor. Buna göre vergiler çıkarılınca 1 yıl için net 9 bin 932 lira ödeniyor.

Süperhaber