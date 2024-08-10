Nike Türkiye'deki Online Satışlarını Geçici Olarak Durdurdu

Spor giyim devi Nike, Türkiye'deki online satışlarını geçici bir süreliğine askıya aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yakın zamanda gerçekleşen gümrük mevzuatı değişiklikleri, Nike'ın Türk tüketicilere zamanında ve sorunsuz hizmet sunmasını engelliyor. Bu nedenle Nike, Türkiye'den nike.com ve mobil uygulama üzerinden yapılan online siparişleri şimdilik durdurma kararı aldı.

Nike Türkiye yetkilileri, "Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız" açıklamasında bulundu.

Nike, güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türk tüketicilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini duyurdu. Firmanın yardım sayfasında yapılacak güncellemelerle, Türkiye'deki online satışların ne zaman yeniden başlayacağı bilgisinin paylaşılacağı belirtildi.