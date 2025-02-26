Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde direnişin simge isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in memleketi olan Çukurkuyu beldesindeki kadınlar, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Çukurkuyu Gözükara Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu'nun başlattığı "Kalpten Kalbe Örgüler" projesine destek veren kadınlar, evlerde buluşarak minik öğrencilere atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.

Ördükleri ürünleri öğretmenlerin aracılığıyla Van Erciş'te Akmercan Hocaali İlkokulu'ndaki öğrencilere gönderen kadınlar, Niğde'den Van'a gönül köprüsü kurdu.

Kadınların el emeği göz nuruyla hazırlayıp özenle paketledikleri ürünler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Okulda şehit Halisdemir'in hayatını anlatan videoyu izleyen öğrenciler, daha sonra atkı, bere ve eldivenlerini takarak okul bahçesinde kartopu oynadı.

"Projenin kahramanlarına teşekkür ederiz"

Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dondurucu soğukların etkili olduğu bugünlerde yürekleri ısıtan etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Ülkenin kahramanlarından Ömer Halisdemir'in memleketinden Van'ın Erciş ilçesine gönül köprüsü kurulduğunu anlatan Zorlu, şöyle konuştu:

"Şehidimizi anmak, çocuklarımıza tanıtmak hem de memleketindeki kadınların gönderdiği ürünleri teslim etmek için Hocaali Mahallemizdeyiz. Kadınların ördüğü ürünler, yeni yollar, köprüler kuracak. Çocuklarımız bu hediyelerle hem ısınacak hem de ülkemizin değerlerini, kahramanlarını tanıyacak ve onların hatıralarını yaşatacak. Bu şekilde eğitime yeni ufuk ve vizyon katmış olacağız. Ülkemizin değerlerini çocuklarımıza anlatırken aynı zamanda bu ülkenin yarınlarını hep birlikte inşa etmiş olacağız. 'Kalpten Kalbe Örgüler' projesinin kahramanlarına, Çukurkuyu beldesindeki annelere ve öğretmenlere teşekkür ederiz."

Gönderilen ürünlerin çocukların yüreğini ısıtacağını, gönüllerine dokunacağını dile getiren Zorlu, "Çocukların yüreğindeki heyecanı, gözlerindeki ışıltıyı hep birlikte görüyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarına ortak oldukları, onların yüreklerine dokundukları için emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tüm annelerimize ve öğretmenlerimize çocuklarımızın kocaman yüreklerinden sevgi gönderiyoruz." dedi.

"Projeye öncülük ettiğim için mutluyum"

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Kulu ise görev yaptığı okulda iki yıldan bu yana sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini bildirerek, "Velilerimizle güzel çalışmaya imza attık. Çocuklarımız için atkı, bere ve eldiven ördük. Böyle bir projeye öncülük ettiğim için mutluyum." şeklinde konuştu.

Kadınlardan Mahinur Tüfekçi de Çukurkuyu'daki kadınlarla çocuklar için örgü örerek onları mutlu etmek istediklerini belirtti.

Öğrenci Nalan Mete, "Teyzelerimiz, ninelerimiz bizim için atkı, bere ve eldiven örmüş. Onlara çok teşekkür ederiz. Öğretmenlerimiz hediyelerimizi verdi. Çok sevindik." ifadelerini kullandı.