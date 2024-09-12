İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 50 ilde “Narkoçelik-38” operasyonları düzenledi.

Ankara, Gaziantep, Konya, Uşak, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Malatya, Amasya, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Giresun, Mardin, Kilis, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Çorum, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Bolu, Isparta, Şırnak, Kocaeli, Bartın, Karabük, Karaman, Kastamonu, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Yozgat, Batman ve Düzce’de düzenlenen operasyonlarda 316 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucu 580 kilogram uyuşturucu madde ve 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.