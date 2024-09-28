Üzücü İstatistikler: Kılmayanların Oranı Artıyor

Katılımcılara "Ne sıklıkta namaz kılarsınız?" sorusu yöneltildi ve sonuçlar, toplumsal dinamikler hakkında düşündürücü bir tablo ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızca %18.8'i tüm vakit namazlarını kıldığını belirtirken, %44.5'lik bir kesim ise namaz kılmadığını ifade etti. Bu veriler, inanç ve ibadet alışkanlıklarının son yıllarda nasıl bir değişim gösterdiğini gözler önüne seriyor.

Zaman İçindeki Değişim: Düşüş Eğilimi

Nisan 2022 ile Ağustos 2024 arasında yapılan karşılaştırma, namaz kılma oranında kayda değer bir düşüş olduğunu gösteriyor. 2022 yılında tüm vakit namazlarını kıldığını belirtenlerin oranı %23 iken, bu oran iki yıl içinde %18.8'e gerilemiş durumda. Bu düşüş, toplumda yaşanan değişimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Dikkat Çeken Diğer Veriler: Cuma ve Bayram Namazları

Yalnızca cuma, bayram veya şükür namazı kıldığını belirtenlerin oranı da dikkat çekici bir değişim gösterdi; bu grup, 2022'de %35.2 iken, 2024'te %36.7'ye çıktı. Ancak, bu oranın da yüksek olması, toplumun ibadet alışkanlıklarının giderek yüzeyselleştiğine dair ipuçları veriyor.

Toplumsal Yansımalar: İbadet ve İnanç Üzerine Etkiler

Sonuç olarak, bu araştırma yalnızca bireylerin ibadet alışkanlıklarını değil, aynı zamanda toplumsal değer yargılarını da sorgulamamıza neden oluyor. Dini pratiklerin azalması, toplumsal kimlik ve kültürel miras açısından önemli tartışmalara kapı aralayabilir.