Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mardin'deydi.

Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecinden bahsederek sözlerine başladı.

Akabinde de Türkiye'nin hızla düşen nüfusuna dikkati çekti ve gençlerin evlenmeye teşvik edilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle dedi;

"DAHA SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Aile yılı ilan edildi. Çok güzel. Evlilik yapanlara yardımlar var. Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım.

"EVLENMEYENLERİ KAMUDA İŞE ALMAYACAKSIN"

Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. İki kişi bir yere işe mi girecek, evli olanları tercih edeceksin.

Ya da belli bir yaş sınırı. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. 25 yaşına gelmiş hadi diyelim 27 olsun.

Evlenmeyen adamı devlet memuru ya da kamu işçisi yapmayacaksın. Karar böyle olur. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir. Böyle giderse ümmet diye bir şey de kalmayacak." şeklinde konuştu.

"HİZMETE GİRMELİ"

Destici, "vatandaşlık maaşı" adı altında bir çalışma yürütüldüğünü, bunun bir an önce hizmete girmesi gerektiğini dile getirdi.