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TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde tüm etkinlik noktalarından görevli gönülleriyle bir araya geldi. 41 gönüllü eğitmenin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Birim Sorumlusu Buket Müjde, 1985 yılında gönüllü çalışmalarının dünyaya duyurulması ve gönüllü programlara katılımın arttırılması amacıyla “Dünya Gönüllüler Günü”nün ilan edildiğini hatırlattı.

TEGV Muradiye Öğrenim Birimindeki 41 gönüllüyle bu anlamlı günde bir araya geldiklerini ifade eden Müjde, etkinliğin gönüllülere moral olduğunu kaydetti.



Gönüllere çeşitli hediyelerin verildiği etkinlik, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.