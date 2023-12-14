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WanHaber / Özel

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Naif Şabu ve Yeniden Refah Partisi İlçe teşkilatı üyeleri basınla bir araya gelerek, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek olan yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BİLİCİ: “KİMSEYLE KAVGAMIZ YOK VE OLMAYACAK”

Yerel seçim çalışmaları hakkında konuşan Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Bilici, Yeniden Refah Partisi olarak siyah ve beyazın arasındaki gökkuşağı olacaklarını belirterek, “Beni öğretmen Mehmet Bilici olarak tanırlar. Bugünden sonra çok kıymetli il başkanımızın yanında, beraberinde Yeniden Refah çatısı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yeniden Refah Partisinde siyaset yapma düşüncemizin kaynağı Van’ın genelinde siyah ve beyaz gibi iki ayrı hat oluştu, ya siyahtasın ya da beyazdasın, gri tonlar yok edildi. Halbuki Van önceki dönemlerden çeşitli siyasi partilerden milletvekili veya belediye başkanı çıkarmış bir kent. Biz Yeniden Refah Partisi olarak siyah ve beyazın arasındaki gökkuşağı görevi görerek siyaset arenasına girmek istiyoruz. Kimseyle bir kavgamız yok ve olmayacak” ifadelerine yer verdi.

“BU KENTE HİZMET YOLUNA ÇIKMIŞ NEFERLERİZ”

Van’a hizmet etmek için burada bulunduklarının altını çizen Bilici, “Biz kimseyi ‘bize oy vermezseniz diğerleri gelir’ gibi bir diğeriyle tehdit etmeyi de düşünmüyoruz, biz halka hizmet etmek adına geçmişteki Genel Başkanımız Merhum Necmettin Erbakan’ın bırakmış olduğu miras doğrultusunda bu kente hizmet yoluna çıkmış neferleriz. Her birimizin bu dava uğruna geçmişte vermiş olduğu mücadeleler var. Fakat öyle bir duruma geldik ki, kamplaşma oluştu, herkes saflarını belirledi” diyerek duygularını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Bilici, Van’da siyaset yaparken Necmettin Erbakan’ın siyasi görüşüne uygun hareket edeceklerinin altını çizerek, “Saf belirlerken bir diğerini yok saymakla bu işi çözemeyeceğimizi anladık. Van’da biz siyaset yaparken kimseyle kavgamız olmayacak. Geçmişte Necmettin Erbakan’ın yapmış olduğu güzel siyasete şahit olan 45 yaş üstü insanların pek çoğu bunu bilir.

Emekliye, çalışana, yatırımcıya en büyük güzelliği yapan bir siyasetçi olarak onun mirasını devir alan oğlu Doktor Fatih Erbakan’ın izinde bu ülkede siyaset yapacağız. Gelmiş olduğumuz durum, güçlünün haklı olduğu bir durum. Oysa bu doğru değil, haklının güçlü olduğu bir siyaset için biz yola çıktık. Bizim için önemli olan ‘sözün gücü’, ‘gücün sözü’nün hakim olduğu bir yapı bizim için söz konusu olmayacak” sözlerini kullandı.

“DAYATMA SİYASETİ GÜTMEYECEĞİZ”

Bilici, “Bu kentte siyaset yapmak isteyen birçok cevher varken, bir takım farklı hesaplarla o insanlar bertaraf edildi. Artık bunun bir dayatma şeklinde, isteseniz de istemeseniz de adayımız budur, oy vereceksiniz, anlayışı doğru bir siyasi anlayış değildir. Bu yüzden her seçimde 140-160 bin kullanılmayan veya geçersiz oy gibi dayatmalardan dolayı oluyor. Biz dayatma siyaseti gütmeyeceğiz” çıkışı yaparak dayatma siyaseti gütmeyeceklerini söyledi.

ŞABU: SİYASETÇİYİM DİYENİN DİKKATLİ HAREKET ETMESİ LAZIM

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Naif Şabu, yerel seçim süreci hakkında açıklamalarda bulunarak “Siyaset yalnızca bir meşgale, bir hobi değil veya çıkar aracı değil” ifadelerini kullandı.

Siyasetin devlet ve devlet kurumlarını sevk ve idare etme sanatı olduğunu söyleyen Şabu, “Siyaset toplumları, insanları, devleti ve devletin kurumlarını sevk ve idare etme sanatıdır. Onun için siyasetçiyim diyen insanın çok dikkatli hareket etmesi lazım, liyakat ve ehliyet sahibi olması lazım. Toplumun oyunu alırken bunun hakkını vermesi, verebilmesi lazım” dedi.

“SİYASET, SİYASİ PARTİLERDE ÖĞRENİLİR”

Siyasetin teşkilat ortamlarında öğrenilmesi gerektiğini belirten Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Naif Şabu, “Birçok kişiyi biliyoruz ki hiçbir fikri düşüncesi yok. Siyasette bir gün bile teşkilatlarda bulunmamış, toplumun, bireyin ihtiyaçlarıyla ilgili bir tecrübesi yok.

Bir anda eli kolu uzun bir takım insanları buluyor ve listelere girip milletvekili oluyor. İl-İlçe Başkanı, Belediye Başkanı oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde diğer illerden milletvekilleri hizmet üretirken, önergeler verirken, kanun teklifi verirken o yalnızca el kaldırıyor, el indiriyor. Demirel’in bir sözü var, diyor ki; ‘Siyasetin okulu yok ama siyaset siyasi partilerde öğrenilir.’ Siyaseti siyasi partilerde görmeyen, öğrenmeyen ve orada pişmeyen bir siyasetçinin yukarıda başarılı olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi’nin Van’da aday adaylık süreci hakkında da konuşan Şabu, “Şu anda partimize yerel seçimlerde aday adaylığı için müracaat edenler ve müracaat edeceğini söyleyenler var. Ancak Allah’ın izniyle büyükşehir başta olmak üzere adaysız olmayacak. Cumhur ittifakıyla ilgili yerelde bir çalışmamız yok, Genel Başkanımız Cumhur Başkanı ile görüştü ve Ankara ile İstanbul için Yeniden Refah Partisi olarak aday çıkarmayacağını söyledi. Fakat biz yerel teşkilatlarla ilgili şu ana kadar böyle bir çalışma yok, olacağını da sanmıyorum” dedi.