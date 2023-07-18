Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Elibol, yapılacak olan çocuk parkı için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ı makamında ziyaret etti.

Meteoroloji alanına çocuk parkı yapımı için hazırlanan protokolü imzalayan Kaymakam Aydoğan, "İlçemize hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

İmzaladığımız birçok projeyi tamamladığımız gibi meteoroloji alanına çocuk parkı yapımı içinde imza atarak başlattığımız çalışmanın tüm halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.iha