Edremit ilçesinde başlayan ‘kurum amirleri ile muhtarlar buluşması’ Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile devam etti. Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde muhtarlar, ilçe teşkilatları, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları bir araya geldi. Buluşmada Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarıyla birlikte birçok kurum amiri ve yetkilisi de hazır bulundu.

Muhtarlar sırasıyla söz hakkı alarak bölgelerine ait talep, sorun ve önerileri dile getirdi.

AKHAN: BULUŞMALAR VERİMLİ GEÇİYOR

Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, buluşmaların verimli olduğunu, muhatapların bire bir görüşerek sorunların çözümünü hızlandırdığını, kendilerinin de bu taleplerin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

ARVAS: SORUNLARI HIZLICA ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK İÇİN TOPLANTILARI TERTİP ETTİK

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise, sorunları hızlıca çözüme kavuşturmak adına buluşmaları tertip ettiklerini söyledi.

Başkan Arvas, yaptığı konuşmada; “Çaldıran ve Muradiye bizler için kıymetli ilçelerimizdir. Muradiye gürül gürül akan Bendi Mahi şelalesi ve Şeytan Köprüsü ile, Çaldıran ilçemiz de keskin soğuğu ve Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail’in savaşına ev sahipliğiyle bilinir. Haliyle ilçelerimiz bizim için çok kıymetlidir, bizler de bu iki kıymetli ilçemizin sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturmak adına bu buluşmaları tertip ettik” dedi.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz bu programlarda verim aldık. Milletvekili olduğum dönemde de Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kurum amirleri ve muhtarları bir araya getirdik. Bu yeni buluşmaları ise daha geniş tutarak belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve teşkilat üyelerinin de programa katılıp mahalle ve bölgelerinde yaşamış oldukları sıkıntıları, yüz yüze ilgili kurum amiri ile görüşebildiği bir ortam sağlamış olduk. Bizler de burada dile getirilen talep ve önerileri takip etmekte kolaylık yaşıyoruz. Buluşmalarımız diğer ilçelerimizde de kısa süre içerisinde gerçekleşecek ve her ilçe mahallesinin sorununu ve talebini muhatabıyla bire bir görüşüp daha erken sonuç alabilecek” ifadelerini kullandı.