Bu yıl ki yağışların etkisiyle su miktarı artan Muradiye Şelalesi, adeta büyülüyor. Yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline gelen şelale, hafta sonu da çok sayıda kişiyi ağırladı.

Görkemli görüntüsü, huzur veren sesi ve her mevsim büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini büyüleyen Muradiye Şelalesi, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olarak vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Şelaleye gelen vatandaşlar bir yandan mangal keyfi yaşarken diğer yandan semaverlerde çay demleyerek güzel vakit geçirdi. Çocuklar yeşil alanlarda oyun oynarken aileler ise doğa manzarası eşliğinde dinlenme fırsatı buldu.

Muradiye Şelalesi'nin önündeki eşsiz manzara karşısında fotoğraf çektiren vatandaşlar asma köprü üzerinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

Özellikle hafta sonları büyük ilgi gören şelale, hafta içi de yine çok sayıda misafirin tercih ettiği alanlardan biri oluyor.