Adnan Raufoğlu rehberliğinde CİSAD Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 doğasever; Cilo Dağları’nda unutulmaz bir gün yaşadı. Binlerce yıllık buzulların, gökyüzüne uzanan zirvelerin ve rengârenk çiçeklerle süslenen yaylaların arasında gerçekleşen yürüyüşte katılımcılar, Hakkâri'nin eşsiz doğal zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu. Haziran ayının ortasında olmalarına rağmen yüksek kesimlerde karla karşılaşan doğaseverler, yazın sıcaklığı ile buzulların serinliğini aynı anda yaşamanın heyecanını hissetti.

Kar sularıyla beslenen dereler, gürül gürül akan şelaleler, endemik bitkilerle bezenmiş vadiler ve insanı kendine hayran bırakan manzaralar boyunca süren yürüyüş, katılımcılara adeta bir doğa şöleni sundu. Her adımda farklı bir güzelliğin ortaya çıktığı Cilo coğrafyasında fotoğraf makineleri ve kameralar hiç susmadı. Katılımcılar gün boyunca hem doğanın tadını çıkardı hem de bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, "Cennet-Cehennem Vadisi" olarak bilinen bölgenin büyüleyici görüntüleri büyük hayranlık uyandırdı. Bulutlarla yarışan zirveler, eriyen karların oluşturduğu çağlayanlar ve göz alabildiğine uzanan yeşil örtü, katılımcılara adeta açık hava belgeselinin içinde yürüyormuş hissi verdi.

Etkinliğin sonunda doğa aktivistleri, Hakkâri'nin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı doğa miraslarından biri olduğunu ifade ederek, bu eşsiz coğrafyanın daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı. Katılımcılar, Cilo'nun büyüleyici atmosferinden ayrılırken hafızalarında unutulmaz görüntüler, yüreklerinde ise Hakkâri'ye duydukları hayranlıkla bölgeden ayrıldı.