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Yeni Kültür Merkezi, çeşitli sergiler, tiyatro gösterimleri ve konserlere ev sahipliği yaparak çok yönlü bir kullanım imkânı sunacak.

Yeni Kültür Merkezi'nin ilçenin kültürel mirasına ve sanat hayatına önemli bir katkı sağlayacağı belirtilirken, kısa süre içerisinde ihalesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Muradiye Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 500 kişilik Yeni Kültür Merkezi’nin ihaleye çıkacağını bildirdi ve “İlçemize hayırlı olsun” notuyla paylaştı.