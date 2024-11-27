Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından 2025 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları da belli olmuştu.

Yeniden Değerleme Oranı olarak belirlenen bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' başlığı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle birlikte MTV ücretlerinde de artış yaşanacak.

En düşük MTV tutarı 4 bin 834 TL'ye çıkarken, lüks araç sahipleri 230 bin TL'yi aşan MTV ödemeleriyle karşı karşıya kalacak.

MTV NASIL HESAPLANIYOR

MTV, her yıl araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu bir vergi türü ve aracın yaşı, motor silindir hacmi gibi faktörlere göre hesaplanıyor.

2025 yılı için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı, MTV ücretlerine de yansıyacak. Peki, 2025 yılında hangi araçlar için ne kadar MTV ödenecek?

2025 MTV ÜCRETLERİ

Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükseldi.

En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı. Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya yükseldi.

En yaygın ödenecek MTV 10 bin 112 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.

Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL’den 5 bin 803 TL’ye çıkacak.

Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL’den 10 bin 112 TL’ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL’den 17 bin 886 TL’ye çıkacak.

2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin; Ferrari’nin ilk SUV’u Purosangue’ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL’yi bulacak.