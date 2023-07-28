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Her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 2 kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, bu yıl tek seferlik 3. kez ödenecek.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem faciası sebebiyle alınacak olan ek MTV ödemesi araç sahiplerinin gündeminde geniş yer aldı.

Düzenleme ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı..

Merak edilen tüm sorular yanıt buldu.

Vergiyi aracı alan mı satan mı ödeyecek

2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak olan ek MTV'de en çok merak edilen vergiyi kimin ödeyeceğiydi.

Yayınlanan tebliğe göre, 15 Mayıs 2023’ten yani kanun çıkmadan aracını devreden değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak.

Örneğin; (A), adına kayıt ve tescilli otomobilini 15/5/2023 tarihinde (B)’ye devretmiştir. Bu durumda, 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunan (B) ek MTV’nin mükellefi olacak.

(C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21/8/2023 tarihinde (D)’ye devretmiştir. Bu durumda, devir işlemi 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV’nin mükellefi olmayacak.

Kimleri kapsıyor

Düzenlemenin yayınlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.

Ancak buna depremzedeler dahil değil.

6 Şubat’taki depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar, deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlar için ek MTV alınmayacak.

Ödemeler nasıl olacak

Ek MTV iki eşit taksitte olmak üzere, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın (Ağustos) sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

2023 yılının son 6 aylık dönemi içerisinde ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara tahakkuk ettirilen yıllık motorlu taşıtlar vergisi ikinci 6 aylık döneme ilişkin olduğundan, bu taşıtların ek MTV’si de, 6 aylık döneme isabet eden motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak ve bu taşıtlara tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenecek.

Ek MTV ile ilgili tebliğin tamamını okumak için tıklayın

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