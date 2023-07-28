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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’, ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından 5 ayrı dosyada aranması ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin TL adli para cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 161 adet 9.19 mm fişek, 51 adet 7.65 mm fişek, 16,74 gram esrar, 0,55 gram taş kokain maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç konusu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.iha