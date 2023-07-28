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Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ederek, neslinin devamını sağlamak için üremesini gerçekleştiriyor.

Bu yılda 15 Temmuz itibariyle inci kefali av yasağının sona ermesiyle balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göl ile buluşturdu. Son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda alınan tedbirler sayesinde de stok artışı yaşanan balığın hem boyu uzadı hem ağırlığı arttı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağlarını toplamak için 02.00 - 03.00 saatleri arasından göle açılan balıkçılar, sabah 06.00 ila 07.00 arasında da balıkları karaya çıkarıyorlar. Av sezonunun başlamasıyla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sabahın erken saatlerinde balıkçı barınaklarına giderek karaya çıkan balıkçı teknelerinde denetimler yapmaya başladı.

Yapılan denetimlerde balıkların boyları ortalama 23 santimetre olarak ölçüldü.

Müdürlük ekiplerinin balıkçılarla yaptığı görüşmelerde ise av sezonunun ilk günlerini geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladıklarında balık miktarında bu yıl azda olsa bir artış olduğu bilgisi alındı. Bu artışın en büyük sebebinin av yasağı döneminde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan sıkı denetimler olduğu ifade edildi. Balıkçılar ise bu yıl gölden çıkacak balık miktarından umutlu olduklarını kaydetti.İHA