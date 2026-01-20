Akaryakıtta tabela bir kez daha değişmeye hazırlanıyor.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

Küresel çalkantılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki volatilite, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesi, adaya asker gönderen ülkelere ek gümrük vergileri getirmesi jeopolitik gerilimleri tırmandırıyor.

Petrol fiyatlarındaki olağan dışı yükselişler de akaryakıt fiyatlarını artırıyor.

MOTORİNE ZAM

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira artış yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.