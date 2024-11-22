Brent petroldeki artış ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda araç sürücülerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında değişikliğe gidiliyor.

MOTORİNE 1 LİRA 25 KURUŞ ZAM

Buna göre motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor.

Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.