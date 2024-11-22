Brent petroldeki artış ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda araç sürücülerini üzecek bir gelişme yaşandı.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında değişikliğe gidiliyor.
MOTORİNE 1 LİRA 25 KURUŞ ZAM
Buna göre motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor.
Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.