Akaryakıt fiyatları zam ile yeni güne uyandı. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında bugün yeni tarife ile karşılaştı. Benzin ve motorin için yapılan zamlar akaryakıt litre fiyatlarını tarihinde ilk kez bu seviyelere yükseltti.

Motorine çok büyük zam geldi

Motorin litre fiyatları için bu gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi bulunmuyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,20 TL'ye, Ankara'da 45,01 TL'ye, İzmir'de 45,23 TL'ye yükseldi.

Motorine 44 günde 7 lira 14 kuruş zam!

Böylece 44 günde yani 1 Ocak 2024'ten bu yana motorin fiyatları 7,14 TL zamlanmış oldu. Motorine yapılan 2,55 liralık zammın ardından Türkiye'nin doğusunda litre fiyatı 46 TL seviyesine kadar yükseldi.