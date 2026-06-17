Petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken akaryakıtta peş peşe indirim haberleri de geliyor. Son olarak bir indirim beklentisi daha geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Akaryakıt ürünlerinden motorine 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla gelen yaklaşık 1 lira 22 kuruş indirimin ardından 17 Haziran 2026 Çarşamba (bugün) bir indirim daha gelmişti. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 42 kuruş indirim yansıtılmıştı.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Motorin fiyatlarında peş peşe gelen indirimler sonrası, yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirimin daha yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Petros'un aktardığına göre 18 Haziran 2026 saat 00.01'den geçerli olacak şekilde motorine 0.46 TL indirim bekleniyor.