Brent petroldeki dalgalanma, geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. 21 Haziran’da motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam gelmişti.

Bugün itibarıyla motorin grubunda 1,63 TL’lik bir indirim yapılmıştı.

Yeni indirimin ardından bazı illerde 55 TL’yi aşan motorin fiyatlarının tekrar gerilemesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN İNDİRİM TARİHLERİ

Akaryakıt indirimlerinde tarihler netleşiyor. 26 Haziran 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarına 4,05 TL, benzin fiyatlarına ise 2,52 TL indirim yapılması öngörülüyor.

ATEŞKES HABERLERİ PETROLÜ HIZLI DÜŞÜRDÜ

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında başlayan sıcak çatışmalar, küresel petrol piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu.

ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef almasının ardından Brent petrol 77,81 dolara kadar çıkarak son 5 ayın zirvesini gördü.

Ancak İran’ın misilleme saldırılarında ciddi bir hasar ya da can kaybı yaşanmaması ve ardından gelen ateşkes haberleriyle birlikte petrol fiyatları hızla geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında “tam ve eksiksiz” bir ateşkes sağlandığını açıkladı. Ateşkesin başlaması ve Hürmüz Boğazı'na yönelik bir tehdit oluşmaması, petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol, 67 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Brent petrolün düşüş eğilimini sürdürmesi halinde akaryakıtta yeni indirimlerin kapıda olduğu değerlendiriliyor.