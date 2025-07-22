Kalın, Meclis'te, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın, DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti

DEM Parti TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren ziyarette, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.