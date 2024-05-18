MINI, sevilen crossover otomobili Countryman'i elektriklendirerek büyük bir dikkat çekmişti. Şimdi ise bu harika araç Türkiye'de satışa sunuldu, ve fiyatında bayilerde ciddi bir indirim olduğu bilgisi geldi.

Elektrikli MINI Countryman, MINI'nin tasarım diline sadık kalarak şık ve etkileyici bir görünüme sahip. Özellikle iç mekan tasarımı, bağımsız bir gösterge ekranı içermemesi ve dairesel yapıdaki 9.44 inç boyutlu dijital ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, hem araçla ilgili bilgileri sunuyor hem de multimedya deneyimini zenginleştiriyor. Ortam aydınlatmasıyla kaplanan iç mekan ise genç ve dinamik bir his uyandırıyor.

Teknik detaylara gelince, elektrikli MINI Countryman tek bir elektrik motoruyla 201 beygir gücü ve 250 Nm tork üretiyor. 462 kilometre menzile sahip olan araç, şehir içi kullanım için oldukça ideal. Satışa sunulan iki versiyonu olan araçtan SE ALL4 versiyonu, 5,6 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor ve maksimum 180 km/s hıza çıkabiliyor.

MINI Countryman'in Türkiye fiyatları ise oldukça ilginç. Liste fiyatları 2 milyon 490 bin TL'den başlıyor ancak bayilerde 1 milyon 900 bin TL'lik fiyatlarla satıldığı belirtiliyor. Bu da bayilerde 590 bin TL'ye kadar düşen bir fiyat farkı demek. Bu indirimin sebebi, Borusan'ın bayilere fiyat konusunda esneklik tanıması ve böylece aracın %10'luk ÖTV dilimine girmesini sağlaması. Sonuç olarak, elektrikli MINI Countryman Türkiye'de hem şık tasarımıyla hem de daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.