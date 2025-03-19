Memurların uzun süredir beklediği yarı zamanlı çalışma düzenlemesi için çalışmalar hızlandı. Çocuğu olan ya da evlat edinen kadın ve erkek memurların yarı zamanlı çalışmasına imkan tanıyan düzenleme 2016 yılında yasalaşmasına rağmen kamuda uygulanamamıştı. Yönetmelik hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte, sistemin kısa süre içinde devreye girmesi bekleniyor.

YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bürokratların katılımıyla geniş çaplı toplantılar düzenlendi ve yarı zamanlı çalışma sisteminin nasıl işleyeceğine dair taslak yönetmelik oluşturuldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi ile yasal çerçeveye alınan bu hak, yönetmelik eksikliği nedeniyle kamuda uygulamaya konulamamıştı. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, memurlar bu haktan yararlanabilecek.

KİMLER YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK?

Kadın ve erkek memurlar bu haktan yararlanabilecek.

Evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak.

Çocuk ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma yapılabilecek.

Memurlar 5 yıla kadar bu imkandan faydalanabilecek.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmelik taslağının tamamlanmasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kamu kurumlarının yönetmeliğe uygun şekilde gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından memurlar dilekçe ile başvuruda bulunarak yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.